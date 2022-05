Incident à l'Aibd entre Aïssata Tall Sall et Delta Airlines

Les mots ont volé bas avant-hier entre le ministre des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall et les responsables de la compagnie Delta Airlines.



Devant embarquer avant-hier, Aïssata Tall Sall, comme un Chef d'État, voulait embarquer, sans se soumettre aux règles de sécurité, ce que les responsables de Delta n'ont pas accepté.



Deux témoins racontent que malgré les mots durs du ministre, les responsables de Delta sont restés très fermes. Finalement, Aïssata Tall Sall, extrêmement furieuse, a quitté l'aéroport comme elle était venue. Au niveau de la plateforme aéroportuaire, on estime que cet incident est déplorable d'autant qu'il met en cause celle qui est censé représenter les Sénégalais à l'extérieur...

























dakaractu