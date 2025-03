Incident à la centrale de Cap des Biches : Le nouveau Directeur de West African Energy bloqué par la Sécurité

Mais la situation a rapidement dégénéré. La sécurité de la centrale leur a refusé l’accès, provoquant un vif échange entre les représentants du gouvernement et les agents de surveillance.



Un climat déjà sous tension



Depuis l’arrestation de Samuel Sarr pour abus de biens sociaux, West African Energy traverse une crise de gouvernance. La nomination d’Abdou Karim Diop comme directeur général intérimaire est contestée par plusieurs actionnaires, qui refusent de reconnaître son autorité sur l’entreprise.



Cette tentative de visite sans autorisation pourrait être interprétée comme une manœuvre pour affirmer son contrôle sur l’exploitation de la centrale, alors que des tensions juridiques persistent.



Un bras de fer qui pourrait se poursuivre en justice



West African Energy est au cœur d’une affaire judiciaire impliquant des figures influentes du monde des affaires, notamment Abdoulaye Dia (Senico) et Abdou Karim Diop (Locafrique), qui ont été entendus dans l’enquête.



L’incident de ce matin risque d’envenimer davantage les relations entre le camp gouvernemental et les actionnaires, et pourrait conduire à de nouvelles actions en justice.



Affaire à suivre…



























Leral