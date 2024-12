Incidents survenus lors du match Jaraaf vs USM Alger à Diamniadio: La CAF réagit

Le match de Coupe de la CAF opposant le Jaraaf de Dakar à l’USM Alger, ce dimanche au stade Abdoulaye Wade, s’est achevé dans le chaos. Cette bagarre a provoqué plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels, notamment des chaises arrachées et saccagées. Une enquête devrait être ouverte pour identifier les responsables de ces incidents regrettables



L’USM Alger a réagi en dénonçant ces actes de violence et a demandé l’intervention rapide de la CAF. La direction du club algérien a publié un communiqué dans lequel elle a exprimé son profond mécontentement quant au déroulement de l’après-match.



La CAF, de son côté, a pris la décision de transmettre l’affaire aux instances compétentes pour un examen approfondi. Des investigations sont en cours pour identifier les auteurs de ces violences et prévenir toute répétition de tels incident. La CAF devrait, dans les jours à venir, statuer sur l’affaire.





































































rewmi