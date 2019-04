"Incongruité" de ce nouveau gouvernement : Médina dépouillée de ses ministres au profit de Podor

La Médina ne compte plus de ministre dans ce nouvel attelage gouvernemental. Fief de l’ancien ministre de l’Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, de Maïmouna Ndoye Seck (en charge des transports aériens) et de Seydou Guèye (secrétaire général du gouvernement, ministre porte-parole auprès du Premier ministre), la Médina qui constituait un enjeu de taille lors de la présidentielle dernière, perd ainsi tous ‘’ses ministres’’.



Une situation que certains acteurs peinent à comprendre, surtout face à la promotion dont semble jouir la localité de Podor. La région natale de Me Aïssata Tall Sall a en effet pris des galons, malgré son faible électorat. Pour preuve, elle compte aujourd’hui deux ministres de la République. Il s’agit de Cheikh Oumar Anne (ministre de l’Enseignement supérieur) et de Abdoulaye Daouda Diallo (ministre en charge des Finances et du budget).