Inconnu retrouvé mort à Mbacké : Ce que révèle l'autopsie !

Un homme non encore identifié a été retrouvé mort sur la voie publique, à Mbacké. Selon des informations de Seneweb, le défunt, âgé d'une quarantaine d'années, a été retrouvé au quartier Escale, allongé à même le sol.



Après constat, les policiers du commissariat urbain de cette localité ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de la mort de cet individu. En attendant, la dépouille a été transférée à Dakar, à l'hôpital Général Idrissa Pouye pour autopsie.



Et selon le rapport médical fait hier jeudi, la mort de ce quadragénaire est d'origine naturelle. En effet, le médecin légiste a conclu dans le document lu par Seneweb que le "décès est survenu dans un contexte de cardiopathie décomposée sur terrain pneumonie chronique [...]".



Actuellement, le corps est gardé à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzayny de Touba et l'enquête ouverte par la police de Mbacké suit son cours, pour retrouver la famille de l'individu décédé.























































seneweb