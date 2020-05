Incroyable, mais vrai! Une femme met au monde des quadruplés... identiques

Jenny et Chris Marr, 35 ans tous les deux, sont ainsi devenus parents de quadruplés monozygotes, c’est-à-dire que Hudson, Harrison, Henry et Hardy sont issus du même ovule fécondé.



Jenny Marr a donné naissance le 15 mars à ses quatre fils par césarienne après une gestation de 28 semaines. Après dix semaines en soins intensifs néonatals, la famille a pu rentrer chez elle.



Les parents n’avaient pas d’antécédents de naissances multiples dans leur famille, a indiqué dans une publication Facebook l’hôpital. Leur obstétricienne, la Dre Lauren Murray, a déclaré qu’il n’y avait qu’environ 72 cas documentés de «quadruplés spontanés identiques».



Chose encore plus rare, les bébés ont partagé le même placenta durant la grossesse, «ce qui devrait avoir des conséquences sur leur vie, puisque l’un des quatre pourrait avoir un développement supérieur aux trois autres», mais l’obstétricienne a indiqué que les chances sont faibles.



«Les bébés sont incroyablement bien équitablement départagés. Il n’y a eu aucun incident sur l’échographie, même avant cela, où nous craignions que l’un d’entre eux, ou deux ou trois d’entre eux, soit significativement plus petit», a-t-elle indiqué dans la publication.