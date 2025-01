Inculpé dans l’affaire Jérôme Bandiaky :Sakory Ka, frère de l’ancien ministre Doudou Ka sollicite une liberté provisoire

Il garde l’espoir de recouvrer sa liberté. Sakory Ka, frère de l’ancien ministre Doudou Ka, reste à l’écoute du Doyen des juges d’instruction qui l’a écroué dans le cadre de l’enquête Jérôme Bandiaky dit « Spnier ». Ce dernier, ancien militaire, chef de sécurité de l’Apr est poursuivi pour les délits d’escroquerie, détention illégale d’arme à feu, usurpation de fonction etc…





La Division des Investigations Criminelles (Dic) qui a mené l’enquête préliminaire, a aussi arrêté l’entrepreneur agricole Sakory Ka.



Lequel est inculpé de : « acte de nature à compromettre la sécurité publique, détention d'armes sans autorisation ». Sakory qui conteste ses liaisons avec Jérôme Bandiaky est déjà entendu sur le fond du dossier.



A ce stade de la procédure, ses avocats Mes Youssoupha Camara et Alioune Badara Fall ont fait une demande pour sa mise en liberté provisoire.



Selon les informations de Seneweb, la défense a saisi le Doyen de juges, le 7 janvier dernier.



Pour les robes noires, Sakory Ka a toutes les garanties de représentation en justice pour être relâché. Et sa mise en liberté provisoire ne peut pas nuire à la poursuite de la procédure d'instruction. D'autant plus qu'il a été confronté à Jérôme Bandiaky.



Les avocats sollicitent une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Le juge du premier cabinet près du tribunal de Dakar va probablement rendre dans les jours à venir une ordonnance de refus ou de mise en liberté provisoire.