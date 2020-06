Inculpé et mis sous contrôle judiciaire, Christian Samra est interdit de sortir du territoire

Parlons encore de l'audition du Dg de Batiplus, Christian Samra. Convoqué, hier lundi 08 juin 2020, par le doyen des juges d'instruction du premier cabinet, DakarPoste vous révélait son inculpation pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, abus de confiance et blanchiment de capitaux. Le mis en cause, même s'il n'a pas été envoyé en prison comme l'a souhaité le parquet dans son réquisitoire introductif, reste cependant à la disposition de la justice. Le doyen des juges, Samba Sall, lui a interdit de sortir du territoire sans son autorisation. Mieux, Samra devra, chaque dernier vendredi du mois, s'acquitter d'une tâche imposée par le magistrat instructeur. Oui, il est tenu de se présenter au tribunal pour signer au registre du greffe afin de prouver sa présence dans le territoire national. Une aubaine pour lui si on sait que Rachelle Sleylaty, qui n'a fait qu'exécuter ses directives dans ce scandale de 2,8 Milliards des Fares, croupit en prison depuis le 24 mars 2020.