Inculpé et placé sous contrôle judiciaire, Waly Seck garde encore son passeport... La pirouette de Yaxam Lèye...

Flash-back sur ce qu'il est convenu d'appeler le cas Waly Seck! Juste pour rétablir encore une fois la vérité des faits. Dakarposte.com,qui a révélé dans le mille le placement sous contrôle judiciaire du jeune "Faramarène" persiste et signe que son passeport n'a pas été confisqué. Ce qui est une première dans les annales de la justice Sénégalaise.

D'aucuns, dont un grand quotidien d'informations dakaroise, avait titré hier que l'audition de Waly Seck allait être renvoyée au vendredi prochain à cause de la grève des greffiers. Aussi, pas plus tard que ce jeudi matin nombre de canards ont écrit que son passeport a été confisqué. Que nenni! Ils se sont fourvoyés. Sur toute la ligne.



Le redouté mais redoutable juge du deuxième cabinet, Yaxam Lèye, assez expérimenté, a trouvé l'alchimie pour inculper avant de placer sous contrôle judiciaire Waly Seck. Il s'est alors attaché les services d'un officier de la maréchaussée, un gendarme qui officiera comme greffier ad-hoc.

De nos recoupements, nous avons pu glaner que le pandore n'a pas été choisi fortuitement. Pour ainsi dire qu'il a blanchi sous le harnais. Il nous revient qu'il a été greffier du quatrième cabinet d'instruction de l'ex tribunal régional de Dakar (le fameux Bloc des Madeleines).



C'est à 10h 03 mn que le jeune chouchou des midinettes est entré dans le bureau du magistrat instructeur. Accompagné de son conseil Me Abdou Dialy Kane, Waly était emmitouflé d'un tee-shirt au ton de lait assorti d'un pantalon marron clair et des sandales en cuir. Deux "amis" ,pour ne pas dire des courtisans, ont tenu ont tenu à l'accompagner dans le bureau mais ils se verront refuser l'accès du bureau de Lèye. Ils attendront dehors, sagement assis sur le banc du couloir durant tout le temps qu'a duré le face à face entre Waly et Yaxam Lèye.

C'est à 10h 57' que Waly s'est fait notifier son inculpation (association de malfaiteurs, escroquerie..) puis son placement sous contrôle judiciaire.

Peu avant de prendre congé du juge, il s'est fait expliquer le motif de son inculpation. Puis, le juge de lui demander de rester à la disposition de la justice.



Cela dit, il y'a de cela deux mois, dakarposte sonnait sur le tocsin. Sans le citer, voici ci-dessous ce que nous écrivions:



Loin de jouer aux Cassandre, mais dakarposte.com tient de ses radars fureteurs que la Division des Investigations Criminelles (DIC) a enclenché une procédure qui risque de "faire beaucoup de dégâts".

En clair, il s'agit d'une enquête ouverte portant sur une affaire de falsification de documents de véhicule. Et de fil en aiguille, suite à des auditions, descentes, planques, recherches etc... l'enquête a abouti sur le nom de ce chanteur.

D'ailleurs, un certain Baye Fall a été mis aux arrêts et ce gars nous revient-il, l'a claqué. Grave même.

En somme, il s'agit d'une bande impliquée dans la mise en circulation d'une Range Rover dont tous les documents se sont avérés du toc, autrement dit falsifiés.

Ce chanteur de renom a été convoqué dans un premier temps, mais il a préféré joué au chat et à la souris avec les redoutés mais redoutables limiers de la DIC. Qui ne démordent pas.