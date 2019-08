Inde : Une Sénégalaise arrêtée avec 163 millions dans son sexe

Rokhayatou Guèye a été arrêtée en Inde, plus précisément à l'aéroport de Mumbai, en possession de 250 000 euros, soit plus de 163 millions de Fcfa, informe Vox Populi. L'argent était dissimulé dans son sexe. Elle a été interpellée lors d'une opération de contrôle de sécurité effectuée par le Central industrial security force (Cisf). La mise en cause devait se rendre, mardi dernier, à Bangkok. N'ayant pas pu justifier l'origine de cette fortune, l'argent a été remis aux autorités douanières.



















seneweb