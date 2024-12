Indemnisation des victimes : oubliés, les gérants de stations-service réclament…

Le gouvernement prévoit d’indemniser 1 875 victimes des manifestations politiques préélectorales, avec une enveloppe de 5 milliards de FCFA. Cependant, les gérants de stations-service, ayant subi des pertes estimées à plus d’1 milliard 102 millions de FCFA, espèrent être inclus dans ce processus.



« Nous avons appris l’information comme tout le monde, mais à ce jour, personne ne nous a contactés. Rien n’a été entrepris, nous sommes toujours dans l’attente. À part ceux qui ont perdu la vie, nous sommes parmi les plus touchés. Nos pertes s’élèvent à environ 1 milliard 102 millions de FCFA, mais jusqu’à présent, aucun contact n’a été établi », a affirmé Ibrahima Fall, président des gérants des stations-service, sur les ondes de la RFM.



Il a insisté sur la responsabilité de l’État, garant des biens et des personnes, de se substituer aux assureurs pour leur indemnisation.



« Étant garant des biens et des personnes, l’Etat devrait se substituer aux assureurs. Donc nous devons être indemnisés. Nous attendons toujours. Je pense que le gouvernement qui s’est installé devrait hériter des actifs et des passifs du passé », a dit M. Fall.





Les gérants de stations-service exhortent l’État à prendre en compte leurs revendications. « Les documents nécessaires ont été transmis, et les autorités sont informées de l’ampleur des dégâts que nous avons subis. Nous attendons maintenant un contact pour clarifier les modalités des indemnisations », a indiqué Ibrahima Fall.









































































rewmi