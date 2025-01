Influenceur algérien expulsé: Paris dénonce une «humiliation» par Alger et envisage de «riposter»

La France n’aura pas « d’autre possibilité que de riposter » si « les Algériens continuent cette posture d’escalade », a renchéri vendredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, après le renvoi par Alger de l’influenceur algérien expulsé par Paris.



Parmi « les leviers que nous pourrions activer » figurent « les visas [...], l’aide au développement » ou encore « un certain nombre d’autres sujets de coopération », a-t-il détaillé sur la chaîne LCI, en se disant « stupéfait » que les autorités algériennes aient « refusé de reprendre un de leurs ressortissants », dont le dossier est désormais « judiciarisé » en France.





« L’Algérie cherche à humilier la France », a fulminé le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, un des poids lourds du gouvernement de François Bayrou et figure issue de la droite souverainiste et réputé pour sa ligne hostile à l'immigration. « On a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant », a-t-il estimé. « Je pense que la France ne peut pas supporter cette situation », a-t-il encore dit, en appelant à « évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie » pour « défendre nos intérêts. »



Le président du Rassemblement national Jordan Bardella plaide également pour une suspension des visas, mais aussi de l'aide au développement et des transferts de fonds privés vers l'Algérie et ainsi engager un bras de fer que la France doit gagner selon lui.



Doualemn, influenceur de 59 ans, avait été interpellé à Montpellier dans le sud de la France, après une vidéo litigieuse sur TikTok puis mis dans un avion jeudi après-midi pour l’Algérie d’où il a été renvoyé en France le soir même, l’Algérie l’ayant « interdit de territoire », selon le ministère de l’Intérieur. « J’ai pris un arrêté d’expulsion et les autorités algériennes n’ont pas voulu le laisser débarquer sur le sol algérien en contradiction totale avec les règles », a affirmé Bruno Retailleau.





L'Algérie pointe des documents manquants



La police des frontières de l'aéroport international d'Alger a refoulé le tiktokeur dans la soirée de jeudi 9 janvier, parce qu'il n'était pas porteur d'un laissez-passer consulaire, rapporte notre correspondant à Alger, Fayçal Metaoui.







Des sources informées indiquent que les autorités ont exigé les documents prouvant la nationalité algérienne de cet homme, ce qui, semble-t-il, n'a pas été fourni par Doualemn, qui était accompagné par deux policiers français. La vérification de nationalité est considérée comme un acte de sécurité obligatoire pour permettre l'accès en territoire algérien.



Paris exige depuis plusieurs mois la réadmission d'Algériens en situation irrégulière en France et Alger temporise pour des considérations sécuritaires. L'affaire des influenceurs algériens accusés en France de « troubler l'ordre public » en tenant des propos considérés comme violents est perçu, à Alger, comme une nouvelle campagne contre l'Algérie « menée par l'extrême droite » et par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Tension au paroxysme



Cette affaire intervient au moment où la tension entre les deux pays est à son paroxysme. L’Algérie ne digère pas le rapprochement de la France et du Maroc concernant le Sahara occidental, pas plus que les propos d’Emmanuel Macron dénonçant la détention de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Le Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, a qualifié de dérapage cette déclaration. Une déclaration qui « s'inscrit en porte-à-faux avec les règles de la bienséance diplomatique et des règles fondamentales des relations internationales. »



Ces derniers jours, Paris s’est également offusqué des discours tenus par des influenceurs jugés proches du régime algérien, appelant pour certains à commettre des attaques sur le sol français.



Le renvoi d’un de ces influenceurs est donc la goutte d’eau de trop pour un certain nombre de dirigeants politiques : l’ancien Premier ministre Gabriel Attal publie ce vendredi 10 janvier dans le Figaro une tribune appelant à révoquer les accords franco-algériens de 1968. Ceux-ci facilitent les déplacements des Algériens en France.



Qui est Doualemn, l'influenceur que la France cherche à expulser ?



Très actif sur Tiktok, Doualemn, de son vrai nom Boualem Naman, est un influenceur algérien de 59 ans.



La France l'a expulsé jeudi 9 janvier en raison d'une de ses vidéos dans laquelle, les autorités lui reprochent de mener « un appel à la torture » visant notamment « un opposant au régime actuel en Algérie ». Son titre de séjour lui est retiré, son expulsion est ordonnée alors qu'il devait être jugé dans quelques jours. Mais l'Algérie lui refuse l'entrée sur son territoire. Nouvelle expulsion, vers la France cette fois.



Depuis, il est placé dans un centre de rétention administratif, en région parisienne. Selon Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, l'influenceur aurait dû être accepté sur le sol algérien. Il n'y avait pas besoin d'un laissez-passer consulaire, selon lui, car l'homme, d'origine algérienne, disposait bien d'un passeport biométrique algérien.



















































