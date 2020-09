Info people : nouveau rebondissement dans l’affaire Dieyna Baldé, Sidiki Diabaté sort du silence…

Un dossier plus que sulfureux pour laquelle il a été inculpé pour détournement de mineure suivi de grossesse. Selon Les Échos, Diop Iseg a saisi d’une lettre le président de la Chambre d’accusation d’une requête aux fins d’annulation de toute la procédure. Il conteste les délits suscités visés par le parquet au motif que lesdits délits sont déterminés par la minorité de Dieyna Baldé.



En présence des acteurs culturels, Bakane Seck a inauguré son nouveau studio. Et, Pape Diouf était de la partie. Le lead vocal de la Génération consciente est revenu sur sa relation avec le percussionniste. Au micro de Senego, Pape Diouf s’est aussi prononcé sur la chanson dédiée à sa femme et les problèmes des inondations.



Contrairement aux informations distillées dans la presse, Cheikh Niasse n’a pas convolé en secondes noces.





Selon plusieurs sources autorisées, le jeune patron de presse est toujours avec sa seule, unique et précieuse épouse, Ndèye Nogaye Babel SOW. Une brave et courage dame, très loin des accusations d’opportunisme qu’on lui prête, qui l’assiste beaucoup dans sa mission ô combien importante.



La belle-soeur de Cheikh Niass, Aicha Babel Sow a chaudement réagi sur la rumeur concernant la »niarel » du fils de feu Sidy Lamine. En effet c’est à travers son compte facebook que la soeur de Nogaye Babel Sow a proféré des attaques contre seneweb et les autres sites en leurs accusant de véhiculer de fausses informations sur le ménage de sa sista préférée.



Sidiki Diabaté est bien dans le viseur des paparazzi depuis quelques heures. On pourrait affirmer à souhait qu’il chapeaute les news à la Une de l’actu people en ce moment. Aux derniers nouvelles, l’artiste serait accusé de violence physique.



Wally Seck n’a plus besoin de chercher loin pour avoir un link avec les artistes américains. Actuellement au pays de l’Oncle Sam, le Faramareen a rencontré le célèbre artiste américain, Jason Durelo.



Serigne Ngagne a défrayé la chronique la semaine dernière. Avec ses attaques contre Pathé Sène qui a décrié l’aspect technique de “Mbettel”, l’acteur est la cible des médias. Les choses sont rentrées en l’ordre Serigne Abdoulaye Diop Khass a joué les médiations.



Zeyna Ndour est très discrète sur sa vie. En général, la fille de Viviane ne poste que des photos sur les réseaux sociaux.



Mais, cette fois-ci, sa fête d’anniversaire a été partagée partout. Du début à la fin, Zeyna Ndour a régalé ses followers avec sa fiesta de ouf. Vêtue d’une robe digne d’une star américaine, la fille de Viviane était radieuse.



Sa mère, Viviane n’est pas en rade. La chanteuse, habituée aux tenues sexy et classe, a élevé le niveau de la fête avec son a-cappella de ouf. Sidy Diop aussi était de la partie. D’ailleurs, son improvisation a laissé les invités bouche bée.



Chanteur, danseur et percussionniste Alioune Mbaye Nder, l’enfant de (Kouli), le quartier populaire des griots de Tivaouane, est une véritable bête de scène qui donne un nouveau goût au Mbalax du Sénégal.



L’artiste revient en force avec un nouveau projet intitulé” Live Performance” c’est l’occasion pour Alioune Mbaye de revisiter son glorieux répertoire et actualiser des chansons fétiches de sa carrière. Selon Sen Info, la sortie officielle de l’intégralité de la vidéo est prévue au cours de ce mois.

























































