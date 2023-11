Ingéniosité Politique d’Ousmane SONKO : Naviguer à travers un Labyrinthe de Manœuvres

Dans le monde complexe de la politique sénégalaise, Ousmane SONKO s’est révélé être un tacticien émérite, contrecarrant habilement les nombreuses manœuvres orchestrées par le régime de Macky Sall pour le marginaliser de la course présidentielle de 2024. La saga se déroule comme un thriller politique, où les mouvements stratégiques de SONKO révèlent une compréhension nuancée des subtilités légales et un engagement à défier le statu quo.



De la navigation rapide à travers les procédures judiciaires à la confrontation audacieuse des décisions de justice et de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), la résilience de SONKO transparaît. Un décret douteux visant à renvoyer les 12 membres du CENA, le placement calculé d’un membre du Conseil Constitutionnel au sein de la CENA et le casting d’une majorité de retraités dans un conseil crucial – chaque mouvement du régime a trouvé une réponse astucieuse chez SONKO.



Le défi audacieux de la décision de Sabassy Faye, associé à une diffusion en direct d’activistes, a démontré la capacité de SONKO à capter l’attention du public et à mobiliser un soutien. L’annonce depuis la prison a accentué le suspense, aboutissant à un retournement spectaculaire qui a laissé beaucoup admiratifs de la finesse politique de SONKO.





Ce qui ressort de cette histoire, c’est la manière dont SONKO a changé le jeu de manière pacifique. Au milieu des subtilités juridiques et des manœuvres politiques, il a maintenu une attitude calme, contrecarrant stratégiquement chaque mouvement visant à l’exclure de la course présidentielle. La capacité à transformer les moments de panique en opportunités de réajustement reflète l’acuité politique de SONKO.





Alors que nous assistons à ce drame en évolution, il devient évident qu’Ousmane SONKO n’est pas simplement un concurrent politique, mais un stratège avisé naviguant dans le paysage complexe de la politique sénégalaise. Sa résilience, son esprit vif et son engagement à défier pacifiquement l’establishment font de lui une force redoutable, et l’élection présidentielle de 2024 promet d’être une scène où l’ingéniosité politique de SONKO occupera le devant de la scène.



































































