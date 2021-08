Inondations / Antoine Felix Diome à Keur Massar : « une fois l'interconnexion des bassins réalisée(...) il n'y aura plus ce problème »

En visite, ce 22 août, dans les zones sinistrées de Diamaguène, Keur Massar et Yembeul, pour superviser la mise en œuvre effective du plan d'Organisation nationale des Secours (ORSEC), le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a tenu à rassurer les populations de ces localités fortement impactées par les inondations.



Selon lui, l'interconnexion des ouvrages en cours de réalisation sera une solution définitive au problème. "



Une fois l'interconnexion des bassins réalisée avec le drainage vers la mer, en principe, il n'y aura plus ce problème", a-t-il expliqué. Le ministre a notamment souligné que le projet de gestion des eaux pluviales (Projef) a été renforcé au delà du plan ORSEC qui a été enclenché pour répondre aux attentes des populations.



Le ministre était accompagné de plusieurs personnalités dont son homologue de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire, Oumar Guèye.





















dakaractu