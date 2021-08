Inondations: L'État-major mixte de commandement du Plan national Orsec en marche

L’Etat veut faire des inondations un mauvais souvenir et ce, au plus visite. Ainsi, ce mardi 24 août, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a présidé une réunion de l'État-major mixte de commandement du Plan national Orsec. Selon l’information reçue, tous les services concernés par la mise en oeuvre de celui-ci étaient présents, pour continuer à faire face efficacement aux inondations.



En fait, le Plan national d'Organisation des secours (Orsec) a été déclenché, ce week-end, suite aux inondations causées par les fortes pluies enregistrées un peu partout dans le pays et particulièrement dans la capitale dakaroise.



Par ailleurs, le ministre a déjà effectué une visite dans certains quartiers inondés de la banlieue pour superviser la mise en œuvre dudit plan. Ce, après avoir présidé une réunion de lancement de ce programme, au préalable.





































































seneweb