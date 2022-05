Inondations : Taïba Niassène complètement engloutie par les eaux de pluie (photos).

Les populations de la commune de Taïba Niassène n'ont pas fermé l'œil toute la nuit.



Les fortes pluies qui se sont abattues dans cette localité ont occasionné des dégâts très importants.



La cité est devenue impraticable à cause des eaux de pluie qui ont gagné les maisons, les rues principales et secondaires, le cimetière, l'esplanade de la grande mosquée, entre autres.



Tôt ce matin, le maire a lancé un appel à l'État pour qu'une aide d'urgence soit apportée à ses administrés qui ne savent plus où donner de la tête.



Actuellement, le préfet et les autres autorités administratives sont sur les lieux pour constater de visu les dégâts...











































































dakaractu