Inondations au Nigeria: plus de 500 morts.

Le Nigeria fait face aux plus grosses inondations de la décennie.



Les flots ont emporté la vie de plus de 500 personnes.



Jusqu'à présent un million quatre cent mille sinistrés ont du quitter leur foyer.



Plus de soixante-dix mille hectares de terres agricoles sont sous l’eau.



Alors que le pays se prépare à de nouvelles pluies de forte intensité, le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences a imputé le niveau élevé des dégâts à des constructions non conformes aux règles régionales et à proximité des cours d'eau.



Le ministère des Affaires humanitaires a annoncé que le gouvernement fédéral avait commencé à distribuer 12 000 tonnes de nourriture et de produits de première nécessité dans les régions sinistrées.



Les inondations ont touché 31 des 36 États du Nigeria, dont la capitale.