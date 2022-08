Inondations au SÉNÉGAL- L'Etat convoque une réunion de crise au ministère de l'Intérieur

Au moins une personne est décédée et plusieurs voitures et rues ont été endommagées à Dakar suite aux fortes pluies survenues vendredi.



Dans un souci permanent de sortir de l’ornière les sinistrés entre autres victimes, une réunion de crise est consacrée à cette catastrophe naturelle.

En effet, dakarposte tient de bonnes sources qu' au moment où ses lignes sont écrites, l'actuel ministre de l'Intérieur a convoqué en urgence dans les locaux de son névralgique département sis à l'intersection de la place Washington.



Un source qui participe à ce conclave de laisser entendre: " Le gouvernement entendre réaffirmer sa volonté de renforcer le mécanisme. Aux victimes des inondations l’Etat va apporter son soutien et sa solidarité "



L'année dernière la même situation a été vécu, mettant au goût du jour le débat sur la gestion du budget de 767 milliards destinés au Plan décennal de lutte contre les inondations (Pdli) dont 511 milliards de francs CFA ont été déjà investis dans le secteur.



Affaire à suivre...