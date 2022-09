Inondations de ce week-end - Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome sur le terrain

C’est protégé par un imperméable du Groupement national des Sapeurs-pompiers que le ministre de l’Intérieur s’est rendu sur les endroits qui ont connu un sinistre avec les inondations meurtrières consécutives aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Dakar et sa banlieue. Les images postées en disent long.

Même des quartiers résidentiels ont connu des inondations et certains bassins de rétention ou des canaux d’écoulement des eaux pluviales ont cédé.

Au total, ces inondations ont causé beaucoup de dégâts au grand dam des populations de certains quartiers.

Sans même attendre le retour du président de la République en tournée à l’étranger, le ministre de l’Intérieur a visité les sites les plus touchés en compagnie de ses hommes.

Le "premier limier du pays de la Téranga" a ainsi tenu à rassurer les populations après avoir promis la poursuite du Plan Orsec qui avait permis d’évacuer les eaux dans tous les quartiers inondés.

Le ministre s’est d’ailleurs exprimé en ces termes : « En compagnie du ministre de l’eau et de l’assainissement, des autorités administratives, des maires des communes et des différents services de l’administration, nous avons visité cet après-midi les départements de Pikine et Guédiawaye, pour constater de visu l’état des inondations. Le gouvernement du Sénégal a pris toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services, afin d’amplifier l’exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées, conformément aux directives du président de la République SEM Macky Sall ».

Son geste est à magnifier au moment où tous les autres membres du gouvernement sont restés attentistes, sans doute de crainte pour certains d’être limogés dès le retour du président Macky Sall qui est sûrement en train de peaufiner la liste de son prochain gouvernement.

D’ailleurs, avant de rentrer au pays, Macky Sall s’est ému du décès de trois personnes suite à ces inondations et a présenté ses condoléances aux familles des victimes et à tous les Sénégalais.

Parmi ces trois décès, l’un a été enregistré à Sadel, une localité de la commune de Bokidiawé, dans le Nord du Sénégal, l’autre à Cambèrène (Dakar) et un troisième à Yeumbeul Nord dans le département de Keur Massar (banlieue de Dakar).

« Donc, ça fait trois décès. C’est beaucoup », s’est ému Macky Sall.

Il a rappelé avoir donné des instructions au ministre de l’Intérieur et celui en charge de l’Eau et de l’Assainissement de faire, la situation journalière, de concert avec les services de la Météorologie, et de donner des recommandations sur les mesures à prendre en cas de fortes pluies.





