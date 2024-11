Inondations en Espagne : la difficile recherche des disparus

Des membres des services de secours s’engouffrent dans le sous-sol inondé de ce bâtiment, près de Valence. Ils espèrent retrouver des victimes, qui auraient été piégées dans leur voiture, lors des intempéries qui ont surpris la région, il y a quelques jours.



À l’extérieur du bâtiment, les opérations de pompage de l’eau se poursuivent. Dans la région, de nombreux bâtiments détruits restent à inspecter pour retrouver des disparus.



Près d’une semaine après les inondations qui ont surpris le sud-est de l’Espagne, de nombreuses personnes, piégées dans des garages, des sous-sols ou sous les décombres, manquent à l’appel.



"On nous a prévenu qu'il pouvait y avoir entre 12 et 15 morts à l'intérieur. Certaines personnes ont vu des gens entrer et ne pas ressortir par la suite. Mais à ce stade, nous n'en savons rien. Il ne s'agit que de spéculations. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Tant que nous n'aurons pas vu ce qu'il y a à l'intérieur, nous ne saurons pas exactement ce qui s'est passé. Mais l'eau a jailli avec une telle violence qu'elle a entraîné tout ce qui se trouvait à l'intérieur, jusqu'au deuxième étage", explique Jose Maria Gonzalez, un pompier venu de Madrid.



Le bilan de ces inondations s’est alourdi à au moins 217 morts. Un drame qui a également causé d’importants dégâts matériels.



Malgré la présence des secours et de l’envoi de 10 000 policiers et militaires par le gouvernement, les habitants se sentent livrés à eux-mêmes.



Les images dramatiques de ces inondations ont fait le tour du pays et du monde. Et ont suscité un élan de solidarité nationale. Des milliers de volontaires sont venus prêter main forte aux sinistrés.