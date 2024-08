Inondations meurtrières au Mali : l’état de catastrophe nationale déclaré

Devant l’ampleur des inondations depuis le début de la saison des pluies, en juin, et leurs conséquences, le gouvernement malien a déclaré, vendredi 23 août, l’état de catastrophe nationale, lors d’un conseil des ministres extraordinaire.





Du début de l’hiver jusqu’au 22 août, 122 cas d’inondations ont été enregistrés dans dix-sept régions et à Bamako. Elles ont touché 7 077 ménages, 47 374 personnes se trouvant sinistrées, selon un communiqué du gouvernement. Elles ont causé trente morts, dont douze à Ségou, six à Gao, cinq à Bamako, trois à Koutiala, ainsi que 104 blessés.





Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».



https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/08/24/inondations-meurtrieres-au-mali-l-etat-de-catastrophe-nationale-declare_6292399_3212.html



Dans le district de Bamako, la capitale, 563 ménages ont été affectés, pour un total de 4 639 personnes sinistrées. La région la plus touchée est celle de Gao, dans le Nord, avec un total de 9 936 sinistrés.



Le Niger et le Tchad touchés aussi



Le conseil des ministres malien a adopté un plan d’organisation des secours. Celui-ci comporte plusieurs mesures, comme la poursuite de la sensibilisation sur les risques d’inondation, l’interdiction formelle d’attribution de parcelles à usage d’habitation dans les zones inondables, ou encore le curage des collecteurs, des caniveaux et des jonctions des voies d’écoulement d’eau.



La junte au pouvoir a également annoncé mobiliser 4 milliards de francs CFA (6 millions d’euros environ) pour faire face aux conséquences des inondations, renforcer le stock national de sécurité alimentaire et apporter l’assistance nécessaire aux ménages touchés.



Le Mali n’est pas le seul pays sahélien frappé par les intempéries. Au Niger voisin, les inondations ont fait 217 morts, 200 blessés et plus de 350 000 sinistrés, selon les autorités. Au Tchad, elles ont aussi fait des dizaines de morts et des milliers de sinistrés.