Inscription au Hadj 2020 : L’arrêt des formalités reste en vigueur au Sénégal (Délégué Général)

Le Délégué Général au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, Professeur Abdoul Azize Kebe porte à la connaissance du public qu’il n’y a aucun changement concernant le Hadj 2020, conformément aux dispositions prises par le Gouvernement et annoncées par le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou BA.



Pour rappel, à l’issue de la réunion tenue au ministère des Affaires Etrangères, le 13 mars 2020, en présence de ses collègues M. Aly Ngouille Ndiaye, en charge de l’Intérieur et M. Abdoulaye Diouf Sarr en charge de la santé en présence de l’Ambassadeur du Royaume de l’Arabie Saoudite, S.E.M Al Dosri, le ministre sénégalais des Affaires Etrangères avait exposé les décisions du gouvernement , à savoir : l’arrêt de toutes les transactions concernant le Hadj 2020, l’arrêt de toute formalité d’inscription de candidats au Hadj 2020, informe une note parvenue à notre rédaction. Ces mesures restent en vigueur. Toutes dispositions contraires qui interviendraient seront communiquées par les voies appropriées, rapporte la même source.

















































Le Soleil