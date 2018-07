Inscription rejetée : Karim saisit la Cour suprême

«Les avocats informent l’opinion publique nationale et internationale qu’ils continuent leur combat pour rendre à M. Karim Wade la plénitude des droits dont il est scandaleusement privé. Ils déposent immédiatement un recours devant la Cour suprême», informent les conseils du fils de Wade dans un communiqué parvenu à Seneweb.

Le pool «dénonce avec vigueur l’ordonnance du 21 juillet 2018 par laquelle la présidente du Tribunal d’instance hors classe de Dakar s’est déclarée incompétente pour juger du refus d’inscription de leur client sur la liste électorale».

Cette «décision scandaleuse» est aux yeux des avocats de Karim Wade une nouvelle preuve de «l’instrumentalisation de la justice sénégalaise par le pouvoir politique pour empêcher (leur) client de bénéficier de ses droits civiques et politiques alors qu’il n’en a été privé par aucune juridiction»

«Depuis six ans, les droits fondamentaux de M. Karim Wade, candidat du principal parti d’opposition au chef de l’Etat sortant M. Macky Sall, sont systématiquement bafoués par les autorités sénégalaises pour l’empêcher de participer à l’élection présidentielle du 24 février 2019», fait-on remarquer dans le communiqué.



seneweb