Inscription sur les listes électorales : Jour de vérité pour Karim

Karim Wade saura, ce jeudi, si son inscription sur les listes électorales est valable ou pas. La Cour suprême de Dakar va rendre son verdict dans cette affaire. Cette juridiction de dernier ressort a été saisie par les conseils du fils de l'ancien président de la République après que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent à se prononcer sur le rejet de son inscription sur les listes électorales.



Cependant, Karim Wade ne semble pas être optimiste au sort qui lui sera réservé par cette haute juridiction. Pour preuve, il a récusé le président de la Cour suprême Mamadou Badio Camara qui, à l'en croire, roule pour le président de la république. D'après Karim Wade, le magistrat Camara fait partie de ceux qui complotent contre lui depuis 6 ans.



En effet, le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales a été divulgué par la direction des élections lors d'une conférence de presse. Un rejet que les services du ministre de l'Intérieur justifient par l'article L31 du Code électoral. Lequel " dispose que ne doivent pas être inscrits sur une liste électorale ceux qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans".



Mais, pour le Parti démocratique sénégalais (Pds), Karim Wade n'a perdu aucun de ses droits civils, civiques et de famille. Il est électeur et éligible. D'après Oumar Sarr, coordonnateur du Pds et ses camarades, la commission administrative du Koweït n'a notifié à Karim Wade aucun rejet, refus d'inscription ou radiation. Au contraire c'est un récépissé qui lui a été délivré le 16 février 2018, confirmant ainsi son inscription sur la liste électorale.



Le candidat du Pds à la présidentielle de 2019 sera édifié ce 30 août.



Seneweb