Insécurité: Ousmane Sy, DG Police traque la violence et le banditisme

L’Inspecteur général de Police, Ousmane Sy est sur le point de mettre en pratique sa nouvelle stratégie pour lutter contre l’insécurité et les agressions qui font une montée en puissance. Ledit plan, intitulé « Aar Dakar Ak Liko Weur » est une composante dans la stratégie globale. Sa mise en pratique vise à protéger, d’abord, la capitale afin de rendre la tranquillité aux citoyens.



Ce programme spécial, conçu avec la Jeunesse des quartiers difficiles en rupture sociale, des “procédures spécifiques” sont conçues pour les “secteurs sensibles”, en cas de descente des limiers.



Ainsi, le DG de la Police promet bientôt, le lancement d’une campagne nationale contre les violences. L’Administration policière portera, systématiquement, plainte, en cas d’agression d’un membre des forces de police. Et, les policiers, prévient-il, seront invités à en faire de même.



Sur ce, le Ministre de l’Intérieur a promis de veiller à la disponibilité des moyens exigés, pour faciliter la lutte contre la violence et le banditisme.



















leral