Insolite- Des invocations du Coran à la Place de l'Obélisque "pour aider les Sénégalais à sortir de cette situation difficile"

Le fait assez insolite n'a pas échappé à un des radars fureteurs de dakarposte. Comme vous le voyez sur cette image, le coran a été lu plusieurs fois sur l'esplanade de l'Obélisque.



"Ecoutez, que ce soit le décès d’un proche, une maladie, une déception, ... Les occasions de rencontrer une situation difficile sont nombreuses dans la vie de tout musulman et de toute musulmane. Conformément à nos convictions portées par l’Islam, nous patientons, nous nous en remettons à Allah et nous Le louons. Par ailleurs, nous n’oublions pas, en tant que serviteurs croyants, d’invoquer Allah pour sortir de cette situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Le Sénégal se trouve dans une impasse et nous nous en remettons à Dieu pour voir le bout du tunnel; nous prions pour que Macky et son clan de prédateurs dégagent. Qu'Allah transforme notre peine en joie" fait savoir un partisan de Sonko