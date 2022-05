Insolite à Kaël: La gendarmerie alpague le larron Souka Ka qui avait soustrait le cheval d'un voleur

Un malheur ne vient jamais seul selon l'adage. A.Diagne ne dira pas le contraire. Et pour cause, l'homme domicilié dans l'arrondissement de Kaël a été interpellé puis envoyé en prison pour vol.



Mais le multirécidiviste Souka Ka a profité du séjour carcéral de son voisin de village pour soustraire son cheval. Après avoir dissimulé quelque part la jument du sieur Diagne, le voleur notoire a contacté son receleur établi à Gossass pour marchander avec lui.



A peine élargi de prison, A.Diagne a reçu l'information selon laquelle son voisin Souka Ka a volé son cheval d'une valeur de 500 000 francs. Ainsi, la victime a déposé une plainte au poste de gendarmerie de Kaël.



Intraitable avec les délinquants au niveau de son secteur de compétence, le commandant Saliou Ndiaye a entamé la chasse à l'homme. Ainsi, l'adjudant Ndiaye et ses hommes ont effectué une descente inopinée dans le domicile du larron Souka Ka avant de le cueillir.



Souka ka va passer la Korité en détention, loin de ses 3 épouses



Au moment où ces lignes sont écrites, l'homme âgé de 45 ans et marié à 03 épouses, est sous le régime de la garde à vue dans les locaux du Poste de Gendarmerie de Kaël. Le multirécidiviste sera présenté au procureur de Diourbel, mercredi prochain, d'après des sources de Seneweb.







































seneweb