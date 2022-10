Insolite à Kolda : Il vole 3,8 millions F Cfa à son patron et simule un braquage

Mor Wade a été poignardé dans le dos par son employé A. Wade qui lui a soustrait frauduleusement la somme de 3 800 000 F Cfa. Après son forfait, le gérant du multiservice a simulé un braquage suivi de vol. Et pour faire avaler son coup, A. Wade s'est volontairement blessé pour laisser des traces de sang dans sa chambre, avant de crier au voleur de toutes ses forces jusqu'à réveiller ses voisins du quartier Sikilo de Kolda. Wade a fait croire à tout le monde que des bandits lui ont dépouillé d'une forte somme d'argent et autre matériel.



Selon des sources de Seneweb, après ses soins à l'hôpital, un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de cinq jours lui a été délivré par le médecin traitant.



Accompagné de son patron Mor Wade, le voleur A.Wade en possession de son document médical, a débarqué vendredi dernier dans les locaux du commissariat central de Kolda pour déposer une plainte contre ses "agresseurs fictifs".



Le récit préfabriqué du voleur



Dans sa déposition, le gérant du multiservice déclare qu'il a été victime d'une attaque à main armée perpétrée par deux malfrats encagoulés et armés. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2022, ces bandits lui ont surpris en plein sommeil, dans sa chambre, pour l'agresser, selon A. Wade.



Dans son récit, le gérant du multiservice a tenté de faire croire aux enquêteurs que ses "agresseurs" ont emporté une forte somme d'argent, son ordinateur et son téléphone portable.



Comment la police a cerné le gérant indélicat



Après son interrogatoire, les hommes du commissaire Mame Dieng se sont rendus au quartier Sikilo pour constat et une enquête de voisinage auprès des voisins de chambre d'A. Wade. Contre toute attente, ces derniers ont déclaré à l'unanimité qu'ils n'ont entendu aucun bruit, si ce n'est les appels au secours, après la fuite des supposés agresseurs.



Également, les enquêteurs ont constaté qu'avec la configuration de la maison, il est quasi impossible d'y accéder à partir de l'extérieur. Et l'emplacement des chambres de l'appartement a démontré aussi qu'il est quasi impossible, pour des assaillants, d'y entrer, agresser et voler sans attirer l'attention des autres occupants.



Ces zones d'ombre ont poussé les limiers à s'intéresser à la gestion du gérant du multiservice. Au cours des investigations, les limiers ont découvert qu'A. Wade a effectué des transactions frauduleuses d'un montant total de 3 600 000 F Cfa dans le compte d'un de ses collègues basé à Touba.



Perdu par les éléments de l'enquête, A. Wade a avoué avoir dépensé l'argent à Touba, lors du grand Magal



Contacté par les enquêteurs, D. D. a fini par reconnaître que son ami A. Wade avait déposé cette somme dans son compte Wave avant de retirer l'argent plus tard.



Confronté avec les éléments de l'enquête, A. Wade a fini par craquer sur procès-verbal. Il a avoué avoir détourné l'argent de son patron. Le mis en cause a déclaré avoir pompé 1 200 000 F Cfa dans le compte de son fournisseur Free Sénégal, M. Thiam, basé à Ziguinchor.



Selon des informations de Seneweb, le voleur a confié avoir agi de la sorte pour masquer un déficit de 5 millions F Cfa dans sa gestion. Selon lui, il a dépensé l'argent volé à Touba, lors du grand Magal.



Le mis en cause présenté au procureur



Au terme de l'enquête, A.Wade a été présenté hier au procureur du tribunal de grande instance de Kolda, d'après nos sources proches du parquet.