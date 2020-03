Institut Pasteur : Deux nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 3 nouveaux guéris.

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr vient d’annoncer que sur 22 patients qui ont été testés à l’Institut Pasteur de Dakar, 2 sont revenus positifs au coronavirus et 20 négatifs. Les 2 sont des cas importés. Dans la foulée, le ministre ajoute que 3 patients récemment testés positifs, ont guéri et vont sortir d’hôpital dans les prochaines heures. Il s’agit d’un couple français de Guédiawaye et l’enfant de 2ans, fils du « Modou-Modou » de Touba. A ce jour, le Sénégal compte 36 cas confirmés positifs et sous traitement et 5 guéris