Intempéries dans le Sud-Est : une douzaine d'établissements scolaires fermés mardi à Marseille

Une douzaine d'établissements scolaires resteront fermés mardi 4 octobre à Marseille après les fortes pluies tombées sur la région ces dernières 24 heures, a indiqué lundi sur franceinfo Christophe Mirmand, le préfet des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des vérifications techniques vont être faites pour s'assurer de la sécurité des bâtiments. En dehors de Marseille, "certaines communes ont pris la même décision pour pouvoir faire des contrôles de la sécurité de toutes les structures d'accueil", précise Christophe Mirmand.



Lundi soir, si la pluie continue de tomber - entre 60 et 80 mm, et localement jusqu'à 100 mm - "la vigilance reste de rigueur", indique le préfet. Les Bouches-du-Rhône étaient en vigilance orange pour "pluie-inondation" jusqu'à 20 heures. Elles repasseront en vert à partir de 22 heures. Mais le préfet souligne qu'une alerte crue continue, en particulier pour le fleuve Huveaune "qui mérite d'être surveillé".



Les dégâts restent "relativement limités"

Les sapeurs-pompiers du SDIS 13 ont procédé à 230 interventions depuis ce lundi matin. Entre 30 et 40 sont encore en cours. Pour Marseille, les marins-pompiers ont réalisé 130 interventions depuis le début de la matinée. Les dégâts restent "relativement limités" dans les Bouches-du-Rhône, précise le préfet. Des personnes ont vu leurs habitations envahies par l'eau et la boue. Des voitures ont été noyées. "Leur dénombrement est en cours", explique le préfet. Il y a eu des opérations de sauvetage sur les communes d'Aubagne, de Cassis ou d'Allauch. À Aix-en-Provence, un lotissement a été évacué. Une trentaine de personnes sont concernées.



À Marseille, dans le quartier des Olives, cinq maisons sont en situation de péril en raison de glissement de terrain. Onze personnes ont été évacuées et relogées. "C'est une situation qu'il faudra considérer avec attention dans les heures et les jours qui viennent", ajoute Christophe Mirmand.