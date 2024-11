Interdit de marche, les médecins accusent le ministre de l’Intérieur et annoncent une nouvelle date

L’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) a tenu une conférence de presse ce vendredi 22 novembre pour dénoncer l’interdiction de leur marche prévue le même jour. Selon le président de l’association, Dr Abdel Aziz Atteib FALL, «l’attitude du ministère de l’Intérieur et du Préfet pour avoir refusé notre marche pour des motifs que nous jugeons insuffisants » est à déplorer.





Le syndicat annonce le dépôt d’une nouvelle demande et compte se rassembler avec ou sans autorisation.



«Nous sommes cependant responsables et conciliants, c’est dans ce cadre que nous avons décidé de reporter notre marche et de refaire une autre demande de marche sur laquelle nous allons prendre en compte tous les motifs qui ont été avancés par le ministre de l’Intérieur pour interdire celle-ci. Cette marche va prendre en compte tous ces points, mais nous les prévenons pour leur dire que la marche est un droit qui est acquis et c’est dans ce sens que cette deuxième demande est non négociable. Nous allons marcher qu’il l’accepte ou non », dénonce le syndicat.



Concernant la circulaire du ministre de la Santé qui annonce une augmentation de la prime de garde, le syndicat estime que «cette circulaire constitue plutôt une déclaration d’intention que quelque chose de définitive».

























































walf