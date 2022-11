Internet et ligne téléphonique coupés : Boubacar Sèye s'estime persécuté par l'État

De retour au Sénégal, le Président de l’ONG Horizon Sans frontières (HSF) a révélé les péripéties auxquelles il est confrontées. « L'Etat via la campagnie Sonatel-orange a coupé ma ligne telephonique et ma connection internet depuis 48h », explique Boubacar Sèye. Il pense que ce traitement lui serait destiné en raison de ses différentes déclarations et productions : « Parce que tout simplement j'ai demandé la liberation sans condition de Pape Alé Niang et publié le resultat d'un sondage de la Diaspora qui dit Non à 99% pour une troisieme candidature de Macky Sall ».

Emprisonné en janvier 2021 pour 3 jours, le président de HSF déclare qu’il ne fera plus preuve de laxisme vis-à-vis des sévices qu’il subira :« je voudrais cette fois dire devant tout le monde que je n'accepterai plus qu'on me traite injustement de la sorte car aujourd’hui je soigne une maladie à vie pour des mauvaises conditions de detention ! Plus jamais ça ! ».