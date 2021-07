Intervention de son guide religieux, plainte retirée… : les avocats de Wally s’explique

Rédigé par Dakarposte le Lundi 12 Juillet 2021 à 14:51

Le chanteur Wally Seck avait instruit ses avocats de retirer sa plainte contre le prêcheur Imam Makhtar Sarr. D’après le collectif de ses avocats constitué de Me Abdou Dialy Kane, Me Bamba Cissé, Me Alioune Badara Fall et Me Souleymane Soumaré, Wally a pris cette décision suite aux instructions de son guide religieux à Touba et aux interventions d’autres autorités religieuses, coutumières et politiques.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Igfm, le collectif d’avocat souligne tout de même que leur client s’est senti heurter par des propos attentatoires à sa dignité d’homme, de musulman et réaffirme son attachement aux valeurs qui constituent le ciment de la société sénégalaise, toutes obédiences confondues.