Intifada au Cap Skirring- 4 personnes arrêtées finalement libérées mais...

Dakarposte reparle de ce qu'il est convenu d'appeler l'intifada de Cap Skirring. Aux dernières nouvelles, pas moins de quatre personnes suspectées d'être les instigateurs de la violente manifestation sont tombées dans la nasse des enquêteurs. Mais, après moult tractations, ils sont libres comme le vent. Seulement, ils sont tenus de se présenter devant le maitre des poursuites de Ziguinchor en début de semaine. Sauf revirement, ils risquent d'être poursuivis pour pour incitation à manifestation non autorisée.





Après l’arrivée de renforts en provenance de la compagnie de Ziguinchor, le calme semble revenir au Cap Skirring.





Le ministre de l’Eau a fait une sortie à la télévision nationale pour répondre à l’interpellation des manifestants.



Le ministre de l’Education de son côté, renseigné qu’une des quatre personnes interpellées par la gendarmerie serait un inspecteur de l’éducation nationale et adjoint à l’inspection de l’éducation et de la formation d’Oussouye







Affaire à suivre!