Investi en grande pompe : Barthélémy Dias appelle à réinventer Dakar.

Investi en grande pompe par la coalition Yewwi Askan wi pour briguer la ville de Dakar aux élections locales de 2022, le candidat Barthélémy Dias appelle à reinveter la capitale Dakar.



Dans un vaste programme qui porte sur différents secteurs d'activités, Barthélémy Dias exprime sa ferme volonté de reconstruire la capitale sénégalaise, sans considération de race, d'ethnie ou de religion.



"Je m'engage avec vous jeunes, femmes et adultes à relever ce défi collectif pour le triomphe de notre coalition au soir du 23 janvier 2022. Cela ne sera possible qu'avec l'engagement de chacun et chacune de nous. Chaque voix compte, ne négligeons personne, soyons ouverts et surtout généreux envers tous nos concitoyens et restons attentifs à leurs préoccupations.

Dakarois et Dakaroises, il nous faut réinventer Dakar, notre chère ville. Réinventer Dakar, c'est lui rendre sa dignité de ville capitale ouverte au reste du monde, véritable porte de l'Afrique. Réinventer Dakar, c'est la rendre plus attractive comme ville propre et plus résiliente. Réinventer Dakar, c'est donner une place de premier choix à l'économie numérique et l'innovation technologique. Réinventer Dakar, c'est rénover nos lycées et collèges et les doter d'équipements modernes. Réinventer Dakar, c'est adapter nos structures de santé aux besoins des populations. Réinventer Dakar, c'est améliorer le cadre de vie en développant des espaces dédiés pour l'épanouissement économique des différents acteurs. Réinventer Dakar, c'est la modernisation de nos infrastructures sportives pour favoriser l'éclosion de jeunes talents dans tout le sport. Réinventer Dakar, c'est en faire un parcours culturel où tous les arts s'exprimeront", lance Barthélémy Dias, qui estime également que "les militants de Yewwi Askan Wi que nous sommes, n'avons pas besoin d'ourdir un complot mais ce dont nous avons besoin c'est d'accomplir notre devoir de citoyen le 23 janvier dans la paix, la transparence, la sécurité et en toute légitimité et de nous permettre de remporter haut la main ces élections locales..."































DAKARACTU