Investis liste de YAW à Dakar : la DGE se dit incompétente et rejette les demandes de remplacement

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi s’est présenté ce matin aux environs de 9h à la Direction générale des élections afin d’apporter des modifications sur la liste polémique de Dakar.



Il a été question pour le président du PRP d’apporter 3 correspondances : Les deux portaient sur la volonté de retrait exprimée et notifiée par Joseph Sarr et Palla Samb de ne plus figurer sur la liste départementale de Yewwi Askan Wi à Dakar. Après les échanges avec le président de la commission de réception des dossiers, le commissaire Sarr, Déthié Fall et les autres membres de la coalition Yewwi Askan Wi qui l’accompagnaient n’ont pas vu leurs deux notifications acceptées.



D’ailleurs, regrette le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, ils ont été bien informés par ce même président de la commission de réception des dossiers que la période d’examen allait bien s’ouvrir à partir de ce lundi. « C’est un droit qui ne peut s’interdire… », fustige le mandataire de YAW qui dénonce dans la foulée l’autre correspondance sur le nombre de parrainages de la coalition BBY qui aurait dépassé le nombre demandé...





































dakaractu