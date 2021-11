Investiture de Benoît Sambou et Seydou Sané : La saignée continue au sein de Benno à Ziguinchor et Baldé bombarde Moussa Diédhiou tête de liste départementale.

Après les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor et Aminata Angélique Manga qui ont décidé de rejoindre de façon officielle la coalition d’Abdoulaye Baldé, d’autres pontes de la coalition frustrés se rangent derrière le maire sortant. Le choix porté sur Benoit Sambou et Seydou Sané constituant la pomme de discorde de la coalition dans la capitale sud du pays.



Selon nos sources contactées, "ne serait-ce que pour la parité, elle pouvait être investie. Aminata Angélique a beaucoup fait pour la coalition à Ziguinchor. Là, elle emmène tout son réseau Koussek avec elle, sans compter d’autres mouvements de femmes qui étaient derrière elle. Nous vous promettons, les jours à venir, vous serez édifiez de la masse de défection du soutien des investis par le président de la République qui a fait un mauvais choix pour Ziguinchor. Aucun responsable n’est content. Et ceci fait les avantages du maire sortant qui est en train d’enregistrer des soutiens et des adhésions dans sa coalition. Nous avons pris nos responsabilités. Et que le président fasse ce qu’il veut. Nous serons derrière cette dame qui s’est toujours investie pour la Casamance et les femmes en particulier. Qu’il la vire ou pas, elle aura ses militants derrière elle", nous souffle cette source bien au parfum des activités de Aminata Angélique Manga, qui ajoute que dès son retour au Sénégal, elle va se prononcer et donner davantage de consignes.



Abdoulaye Baldé, en ce qui le concerne, a bombardé le docteur Moussa Diédhiou du RSD/TDS de Robert Sagna, tête de liste départementale de la coalition de l’UCS...

































dakaractu