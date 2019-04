Investiture de ce matin : L’opposition boycotte Macky Sall

Le président Macky Sall va prêter serment, ce mardi matin 02 avril 2019, au Centre des expositions de Diamniadio. Pour l’occasion, le vainqueur de la présidentielle du 24 février dernier aurait souhaité la présence de certaines figures de l’opposition, notamment des anciens Premiers ministres encore en vie. « On leur a envoyé des cartons à tous, maintenant je ne sais pas s’ils vont venir ou pas », a confié une source officielle digne de foi du ministère de l’Intérieur. En effet, on apprend que des cartons ont été envoyés aux anciens Premiers ministres Idrissa Seck, candidat malheureux et classé deuxième ; Abdoul Mbaye et Hadjibou Soumaré, pour les inviter à assister à la cérémonie d’investiture du président Macky Sall. Les députés comme Mamadou Diop Decroix ont été aussi invités. Il en est de même pour toute la classe politique. Joint au téléphone, Mamadou Diop Decroix confirme son invitation. Il s’empresse d’ajouter qu’il ne se rendra pas au Centre des expositions de Diamniadio. Cette politique de la chaise vide est apparemment l’option prise par les figures de l’opposition. Joints par «L’As» au téléphone, tous ont répondu, comme s’ils s’étaient passé le mot, qu’ils n’ont pas reçu de carton d’invitation. Le Rewmi, Grand Parti, Bokk Guis Guis, Agir, Aj-pads et le Pds vont ainsi boycotter la prestation de serment du chef de l’Etat. Qui croire ? Le ministère de l’Intérieur ou l’opposition ? Les quatre autres candidats à la présidentielle refusent de reconnaître Macky Sall comme président de la République, pour avoir, selon eux, «confisqué la volonté du peuple Sénégalais».

Abdoulaye Wade absent ?

Pour ce qui est d’Abdoulaye Wade, tout laisse croire qu’il va boycotter la cérémonie de prestation de serment de Macky Sall. Ses proches, qui ont passé la journée avec lui, jurent que le sujet n’a jamais été abordé de la journée. Un désintérêt qui montre que l’ex-président de la République sera manifestement absent. D’après d’autres sources, c’est toujours son fils qui tire les ficelles.