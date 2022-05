Investitures législatives 2022 : Le choix de Wallu-Yaw en Espagne ne passe pas

La publication des listes de la coalition de l’opposition Wallu-Yaw a créé une vague de contestations et de l’indignation.



Si les investitures nationales et départementales ont poussé certains partisans à claquer la porte, elles ont aussi provoqué la colère noire des membres du Mouvement de la diaspora pour une cause panafricaine en Espagne.



Ces derniers ne sont pas d’accord sur le choix porté sur Mame Bousso pour représenter la diaspora d’Espagne.



‘’Nous, membres de l’opposition de la diaspora en Espagne, ne sommes pas d’accord sur le choix de la personne de Mame Bousso pour les prochaines élections. La diaspora a besoin d’un représentant qui s’occupe des problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés ici’’, a réagi Serigne Cissé qui porte la parole dudit mouvement.



‘’Nous ne voulons pas d’une personne qui, une fois élue, reste au Sénégal sans se préoccuper de nos problèmes. Pourtant, il y a Makhtar Diaw de Pastef qui présentait un bon profil et on l’a laissé de côté. Il est tout le temps près des populations en Espagne. Malheureusement, je ne sais pas pour quelles raisons on a choisi une autre personne’’, déplore-t-il.







































seneweb