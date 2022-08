Invité du "Grand Jury" ce dimanche – Le Médiateur de la République, Demba Kandji, va, enfin, sortir de son silence

L’homme est réputé être un magistrat intègre et rigoureux. Invité de la fameuse émission " Le Grand Jury " de RFM, il fera face à des questions subtiles de journalistes qui souhaitent lui tirer les vers du nez.

Sans aucun doute, il sera questionné sur l’actualité politique, les inondations et, probablement sur ce qu’il pense de la formation du futur gouvernement après les législatives et aussi sur les élections qui viennent de se dérouler.

Répondra-t-il, par exemple, sur des questions aussi délicates que l’amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall ? Quid du cas de l'opposant Ousmane Sonko? Entre autres ...

Attendons de l’entendre ce dimanche, surtout qu’il est réputé ne pas faire dans la langue de bois.







