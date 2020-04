Iprés : communique sur le paiement des cotisations sociales

L’IPRES informe les employeurs qu’en application des procédures de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, les mesures suivantes ont été mises en œuvre pour faciliter les opérations de règlement des cotisations : Les formulaires de paiement (bulletins de versement et ordres de virement pour le régime général, le régime complémentaire des cadres, la retraite des employés de maison) sont disponibles en ligne, téléchargeables et imprimables suivant le lien suivant : (à copier et coller dans la barre d'adresse de votre navigateur) bit.ly/DocumentsIPRES Le paiement des cotisations de retraite se fera en respectant les délais habituels : Pour les employeurs qui s’acquittent de leurs cotisations par virement, la procédure reste inchangée Pour les employeurs qui s’acquittent de leurs cotisations par chèques, il est mis à leur disposition des boites à chèques où ils pourront déposer une enveloppe contenant les bulletins de versement dûment remplis, accompagnés du chèque de règlement portant à l’endos un numéro de téléphone de contact et un email de récupération du reçu de paiement Pour le paiement en espèces, le nombre de caisses sera augmenté afin d’éviter les rassemblements, de réduire le temps d’attente et de respecter les gestes barrières. L’IPRES invite les employeurs au respect de la loi 2004-15 du 04 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l’utilisation des moyens de paiements scripturaux en réglant par chèque, dans les mêmes conditions que ci-dessus, les cotisations dont le montant est supérieur à 100 000 FCFA Pour toutes informations complémentaires appelez au numéro vert 800 00 01 01 ou écrivez à l’adresse électronique contact-covid19@ipres.sn Heures d’ouverture et de fermeture : Du lundi au jeudi : de 7 heures 30 minutes à 15 heures Le vendredi : de 7 heures 30 minutes à 13 heures Ensemble, luttons contre la propagation du COVID 19, « TOUT LE MONDE Y GAGNE » Le Directeur Général par intérim Cheikh GUEYE