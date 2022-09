Iran: deux lesbiennes et militantes LGBTQ condamnées à mort

Deux lesbiennes et militantes LGBTQ ont été condamnées à mort en Iran, accusées de promouvoir l'homosexualité, ont rapporté des activistes lundi, exhortant la communauté internationale à empêcher l'exécution de ces verdicts.



Zahra Sedighi Hamedani, âgée de 31 ans, et Elham Chubdar, 24 ans, ont été condamnées par un tribunal dans la ville d'Ourmia (nord-ouest), a rapporté lundi l'organisation de défense des droits humains kurde "Hengaw".



Les deux activistes sont actuellement détenues dans le quartier réservé aux femmes de la prison de Ourmia.



Dans un communiqué publié lundi sur son site Mizan Online, l'Autorité judiciaire a confirmé la condamnation à mort pour "corruption sur terre" des jeunes femmes. Il s'agit de la charge la plus grave du code pénal iranien.



Shadi Amin, coordinatrice de l'organisation iranienne de défense des droits des personnes LGBTQ "6Rang", basée en Allemagne, a également confirmé à l'AFP les verdicts à l'encontre des deux jeunes femmes.