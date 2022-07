Isma Dioum rectifie Bougane : « L’homosexualité est déjà criminalisée au Sénégal »

Dans une déclaration lors de sa tournée à Touba, Bougane Guèye a demandé aux populations de ne pas voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar car ce serait donner un coup de pouce à la promotion de l’homosexualité et manquer de dire non à l’avancée du sous-développement.



Une sortie qui n’a pu laisser de marbre le conseiller du Président Sall, Isma Dioum. Dans une réaction adressée à Dakaractu - Touba, Isma Dioum signale au leader de Gëm Sa Bop que l'homosexualité est déjà un crime au Sénégal. « Il ne s’agit pas de répondre à des politiciens en perte de vitesse. Macky Sall est le seul chef d’État Africain à s’opposer publiquement à la légalisation de l’homosexualité. Il l’a dit devant Obama et devant le Premier ministre Canadien. Ceci dit, un crime est sanctionné par une peine de prison qui va de 05 ans à la perpétuité et au Sénégal l’homosexualité est pénalement réprimée. Elle est considérée comme un acte contre-nature et punie jusqu’à 05 ans. Par conséquent, elle est déjà criminalisée ou c’est tout comme... »



Il poursuit : « Je ne comprends pas pourquoi à la veille de chaque élection, des politiciens se réfugient derrière une prétendue promotion de l’homosexualité pour appeler à voter contre notre régime. Pourtant les colporteurs de ces rumeurs mal fondées sont toujours battus à plate couture. L’homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal... » Par rapport à l'argumentaire lié au sous développement, Isma Dioum demandera à Bougane de regarder un peu autour de lui...