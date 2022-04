Ismaël Lô sur la sortie de son nouvel album : ‘’J'ai construit ma crédibilité grâce à Dieu’’

Né au Niger d’un père sénégalais et d'une mère d'origine nigérienne, Ismaël Lô a grandi à Rufisque, dans la région de Dakar, après le retour de la famille au Sénégal. Izo, comme il est communément appelé, est un chanteur, auteur-compositeur-interprète et musicien sénégalais mondialement reconnu grâce à son charme et son affection envers son pays et pour le continent africain.



Dans un entretien avec le journal ‘’Bes Bi’’ celui qu'on considère comme l'artiste panafricain annonce la sortie prochaine d'un nouvel album, ce qui signifie son retour sur la scène après quelque temps d'absence pour des raisons professionnelles.



Selon lui, seul Dieu est à l'origine de sa célébrité et des succès qu'il a eus dans sa carrière. "Il y a des choses qu’il ne faut pas s'en vanter, c'est grâce à Dieu. Vous savez moi je n'ai pas de problème d'alter égo, ni d'ego. Je vais où je veux je rentre où je veux parfois on me dit : "Grand tu ne dois pas venir ici" Et pourquoi pas ? Pour moi la vie est simple : tu te lèves tu es en bonne santé, tu respires, tu assures la dépense quotidienne, tu parviens à honorer tes factures. Que demander de plus si ce n'est de rendre grâce à Dieu" a-t-il déclaré dans les colonnes de ‘’Bes Bi’’.



À rappeler que Ismaël Lô a enregistré plusieurs albums avec une discographie musicale très riche ce qui lui permet aujourd'hui d'être sollicité partout pour des réalisations artistiques et de spectacles à travers le monde.























































seneweb