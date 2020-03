Isolement – Centre de santé de Darou Marnane : « Là où Diouf Sarr a failli »

Des responsables du centre de santé de Darou Marnane sont très remontés contre les autorités de l’Etat qu’ils accusent de négligence devant la propagation de la maladie à coronavirus au Sénégal notamment à Touba.



Trésorier du comité de santé du poste nouvellement érigé en centre de santé à Darou Marnane, Abdourahmane Fall rejette la décision des autorités de transformer ledit centre en centre d’isolement des malades du coronavirus. Pour lui, depuis deux mois que la maladie parcourt le monde, Abdoulaye Diouf Sarr et ses services auraient pu mieux s’organiser et surtout ne pas réquisitionner leur centre de santé à la dernière minute.



« Nous ne l’accepterons pas. Jusqu’ici nous nous sommes débrouillés avec les moyens du bord, sans l’assistance de l’Etat pour faire fonctionner notre centre de santé. Il n’en est pas question », proteste Abdourahmane Fall. A l’en croire, l’annonce de cette décision d’isolement des malades a terni l’image du centre de santé qui, rappelle-t-il, est bâti sur un terrain de 20 mètres sur 20 et se trouve au milieu des habitations, de surcroît à proximité de deux écoles et de la préfecture de Ndam.



Fall a également apporté des précisions et formulé plusieurs interrogations à l’endroit des autorités, au sujet du Modou-Modou atteint de coronavirus et dont la famille et l’entourage ont été mis en quarantaine.











































leral