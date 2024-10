Israël intensifie ses frappes à Gaza et au Liban

Des frappes israéliennes ont visé le centre de Gaza ce dimanche touchant une mosquée et une école qui abritaient des déplacés. Au moins 26 personnes sont mortes dans cette attaque, selon les autorités palestiniennes.



Tsahal a assuré que les frappes visaient des membres du Hamas qui opéraient dans un centre de commandement, sans fournir plus de précisions.



L'armée israélienne a également annoncé avoir "encerclé"le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Selon la défense civile de la bande de Gaza, 17 personnes dont 9 enfants sont morts dans des frappes israéliennes visant la zone.



Beyrouth bombardé à 30 reprises dans la nuit de samedi à dimanche

Israël a par ailleurs intensifié ses frappes sur le Liban, bombardant à 30 reprises plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche. De nombreux bâtiments ont été détruits.



Un peu plus tôt, l’armée israélienne avait appelé les habitants du secteur à évacuer les lieux.



Une femme tuée et dix blessés dans une attaque à Beersheba

Une attaque à l'arme à feu et à l'arme blanche a fait au moins un mort et dix blessés ce dimanche 6 octobre à Beersheba, ville du sud d'Israël. La personne décédée était une policière israélienne de 25 ans.