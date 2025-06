Israël touché par des missiles alors que l'Iran riposte aux frappes sur ses sites nucléaires

Des "centaines" de missiles iraniens ont frappé Israël en représailles aux attaques meurtrières israéliennes contre des sites nucléaires, des dirigeants militaires ou des responsables scientifiques.



Vendredi, le hurlement des sirènes d'alerte aérienne et le grondement des explosions ont résonné dans tout Israël. Des journalistes de l'Associated Press ont documenté des explosions alors que des roquettes iraniennes s'abattaient sur Tel-Aviv, capitale économique du pays.



La télévision israélienne diffuse des images d'un immeuble détruit et de nombreuses voitures endommagées et incendiées sur l'un des sites d'impact, dans l'agglomération de Tel-Aviv. Deux hôpitaux de la région ont indiqué avoir reçu une douzaine de blessés, décrivant leurs blessures comme légères.



Au moins 40 personnes ont été blessées à Tel-Aviv et dans ses environs, selon un bilan établi par trois hôpitaux. La plupart des patients ne sont pas en danger, mais quelques-uns sont dans un état critique.





Quelques heures plus tôt, puis vendredi soir, Israël avait lancé des frappes sur l'Iran visant son programme nucléaire et ses sites militaires, tuant plusieurs officiers supérieurs et laissant entrevoir la perspective d'une guerre ouverte entre les deux adversaires acharnés du Moyen-Orient. Il s'agirait de l'attaque la plus importante à laquelle l'Iran ait été confronté depuis sa guerre contre l'Irak dans les années 1980.

Alors que les roquettes iraniennes s'abattaient sur Israël, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a juré de ne pas laisser Israël "échapper à ce grand crime".



Ces frappes ont eu lieu dans un contexte de tensions latentes liées à la progression rapide du programme nucléaire iranien. Pendant des années, Israël a menacé d’une telle frappe et les administrations américaines successives ont cherché à l’empêcher, craignant qu’elle ne déclenche un conflit régional plus large et ne soit peut-être pas efficace pour détruire le programme nucléaire dispersé à travers le vaste pays et cachés dans des sites souterrains.