L’Iran annonce une nouvelle salve de missiles sur Israël, des sirènes et des explosions entendues à Jérusalem et Tel-Aviv

L’Iran a annoncé tirer une nouvelle salve de missiles sur Israël, la deuxième menée dans la nuit de samedi à dimanche, au troisième jour d’affrontement militaire entre les deux pays ennemis.



«Une nouvelle vague de l’opération Promesse honnête 3 a commencé il y a quelques minutes», a rapporté vers 03H10 (samedi 23H40 GMT) la télévision d’Etat, diffusant en direct des images d’Israël dans l’attente des frappes.





Trois personnes sont mortes et plus de 130 ont été blessées à la suite des tirs de missiles iraniens dimanche matin sur le centre d’Israël et la région ouest de Jérusalem, ont annoncé les secours israéliens.



Deux femmes âgées de 69 et 80 ans ainsi qu’un petit garçon de 10 ans sont morts dans ces tirs qui ont aussi fait 137 blessés, dont six graves, selon le Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix Rouge.