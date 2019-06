Issa Sall se dédouane : « Je n’ai d’engagement vis-à-vis de qui que ce soit… »

Le coordonnateur du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) Issa Sall, et ancien candidat à la Présidentielle, a reçu ce week-end une volée de bois vert de la part du guide des Moustarchidines pour avoir participé au dialogue.



Une participation qui n’aurait pas reçu l’aval de ce dernier.

Même s’il a évité de commenter cette sortie, Issa Sall a fait savoir qu’il n’a d’engagement vis-à-vis de qui que ce soit et donc n’a pas besoin de trahir. « Je n’ai pas besoin de trahir parce que je n’ai pas d’engagement vis-à-vis de qui que ce soit. Ce que je fais, je le fais de façon libre. Quand vous faites quelque chose parce que vous avez signé un pacte pour dire nous allons faire ceci et que vous faites le contraire, c’est là où vous avez trahi. J’avais été très clair avec mes collaborateurs pour leur dire que j’irai au dialogue. Donc, je n’ai trahi personne », a-t-il indiqué dans l’émission « Jury du Dimanche » sur i-radio.



Le professeur Issa Sall a par ailleurs révélé qu’il n’était pas contre le fait de servir son pays, en apportant son expérience au Gouvernement, « parce que c’est le Sénégal qui nous intéresse », a-t-il dit. Mais il a laissé entendre qu’il ne cultivait pas l’intérêt personnel. « Ce que les gens disent ne me fait rien du tout. Notre expérience devrait pouvoir servir le pays », a-t-il conclu sur ce sujet.









dakaractu